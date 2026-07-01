Jeu de piste, Archives départementales de Maine-et-Loire, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de Maine-et-Loire · Angers
Informations pratiques
Jeu de piste Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de Maine-et-Loire Maine-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Découvrir des personnages marquants de l’Anjou à travers un jeu de piste aux Archives départementales en partenariat avec UrbaWeazz.
Archives départementales de Maine-et-Loire 106, rue de Frémur Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 80 80 00 https://archives.maine-et-loire.fr/ https://www.facebook.com/archives49/ [{« link »: « https://urbaweazz.fr/ »}] Les Archives départementales de Maine-et-Loire conservent les documents écrits, les images, les films relatifs à l’Histoire de l’Anjou du IXe jusqu’au XXIe siècle.
Les Archives départementales de Maine-et-Loire et UrbaWeazz s’associent pour vous faire découvrir l’histoire de l’Anjou en jouant jeu jeu de piste
UrbaWeazz et Aliénor Ouvrard (illustrations)
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