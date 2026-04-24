Jeu de piste au jardin, Jardin de la Béchade, Bordeaux
Jeu de piste au jardin, Jardin de la Béchade, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Jeu de piste au jardin 6 et 7 juin Jardin de la Béchade Gironde
Accessible à tout moment sur les créneaux d’ouverture
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Jeu de piste dans le Jardin de Bacchus
Partez à la découverte des fleurs et légumes cachés dans les parcelles. Retrouvez les variétés surprises : observations et déductions seront nécessaires pour mener à bien votre mission de détective !
Jardin de la Béchade Rue de la Béchade, Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 30 04 80 92 Le Jardin de Bacchus est un jardin partagé qui se trouve dans le jardin public de la Béchade. Jardin ouvert de 8h30 à 21h30 l’été est accessible en bus par les lianes 24 et 20 arrêt Campeyrault et en Tram A arrêt Stade Chaban Delmas
Jeu de piste dans le Jardin de Bacchus
©h.gauducheau
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