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Jeu de piste au jardin, Jardin de la Béchade, Bordeaux

Jeu de piste au jardin, Jardin de la Béchade, Bordeaux

Jeu de piste au jardin, Jardin de la Béchade, Bordeaux samedi 6 juin 2026.

Lieu : Jardin de la Béchade

Adresse : Rue de la Béchade, Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Accessible à tout moment sur les créneaux d'ouverture

Jeu de piste au jardin 6 et 7 juin Jardin de la Béchade Gironde

Accessible à tout moment sur les créneaux d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Jeu de piste dans le Jardin de Bacchus

Partez à la découverte des fleurs et légumes cachés dans les parcelles. Retrouvez les variétés surprises : observations et déductions seront nécessaires pour mener à bien votre mission de détective !

Jardin de la Béchade Rue de la Béchade, Bordeaux Bordeaux 33000 Médoquine Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 30 04 80 92 Le Jardin de Bacchus est un jardin partagé qui se trouve dans le jardin public de la Béchade. Jardin ouvert de 8h30 à 21h30 l’été est accessible en bus par les lianes 24 et 20 arrêt Campeyrault et en Tram A arrêt Stade Chaban Delmas
Jeu de piste dans le Jardin de Bacchus

©h.gauducheau

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