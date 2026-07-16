Jeu de piste, Bibliothèque Serre Cavalier – CHU, Nîmes

Informations pratiques

Jeu de piste Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque Serre Cavalier – CHU Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Découvrez la médiathèque autrement avec une chasse au trésor, seul ou en groupe cherchez les indices dans les rayonnages. Cette aventure ludique est conçue pour permettre à chacun de découvrir les richesses du fonds documentaire en s’amusant. Trois parcours sont proposés selon l’âge et le niveau de lecture : non-lecteurs enfants lecteurs et adultes.

Bibliothèque Serre Cavalier – CHU 31 rue Ambroise Croizat 30000 Nîmes Nîmes 30006 La Gazelle Gard Occitanie 0466684067 https://www.nimes.fr/que-faire-a-nimes/culture/reseau-de-bibliotheques-municipales/les-bibliotheques-de-nimes/bibliotheque-serre-cavalier-chu La bibliothèque se situe à l’intérieur du centre de gérontologie CHU-Serre Cavalier. Prêt de livres, BD, presse, CD, DVD, livres en grands caractères, textes lus et liseuses, postes informations et nombreuses activités vous y attendent.

Biblis en folie 2026

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