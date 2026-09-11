Jeu de piste – Enquête à Paris : Le Revers de la Médaille Jardin du Luxembourg Paris

Informations pratiques

À quelques jours d’une compétition sportive d’envergure, les médailles destinées aux vainqueurs sont volées. La tension monte lorsque Jack Richard reçoit une mystérieuse lettre signée « L’Arbitre », le défiant de les retrouver en enquêtant autour de la Sorbonne, du Panthéon et des Arènes de Lutèce. Qui est cet « Arbitre » ? Où sont les médailles ? Entre escape game et chasse au trésor, les jeux de piste Quiveutpister et leurs différents scénarios vous feront (re)découvrir Paris à travers des parcours de visite variés.

Les Jeux Olympiques vous manquent ? Ne ratez pas cette enquête !

Le samedi 24 octobre 2026

de 15h00 à 18h00

Le dimanche 27 septembre 2026

de 14h30 à 18h00

Le samedi 12 septembre 2026

de 15h00 à 18h00

payant

De 15 à 18 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-24T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-27T14:30:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00;2026-10-24T15:00:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00

Jardin du Luxembourg 165, rue de Vaugirard 75006 Paris

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