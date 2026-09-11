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Jeu de piste – Enquête à Paris : Le Revers de la Médaille Jardin du Luxembourg Paris

samedi 12 septembre 2026 · Jardin du Luxembourg · Paris

Jeu de piste – Enquête à Paris : Le Revers de la Médaille Jardin du Luxembourg Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Jardin du Luxembourg
Adresse
165, rue de Vaugirard
Ville
75006 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>De 15 à 18 euros.<br></p>

À quelques jours d’une compétition sportive d’envergure, les médailles destinées aux vainqueurs sont volées. La tension monte lorsque Jack Richard reçoit une mystérieuse lettre signée « L’Arbitre », le défiant de les retrouver en enquêtant autour de la Sorbonne, du Panthéon et des Arènes de Lutèce. Qui est cet « Arbitre » ? Où sont les médailles ? Entre escape game et chasse au trésor, les jeux de piste Quiveutpister et leurs différents scénarios vous feront (re)découvrir Paris à travers des parcours de visite variés.

Les Jeux Olympiques vous manquent ? Ne ratez pas cette enquête !
Le samedi 24 octobre 2026
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 27 septembre 2026
de 14h30 à 18h00
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
payant

De 15 à 18 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-24T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-27T14:30:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00;2026-10-24T15:00:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00

Jardin du Luxembourg 165, rue de Vaugirard  75006 Paris
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