Jeu de piste – Enquête à Paris : Le Revers de la Médaille Jardin du Luxembourg Paris
samedi 12 septembre 2026 · Jardin du Luxembourg · Paris
Informations pratiques
À quelques jours d’une compétition sportive d’envergure, les médailles destinées aux vainqueurs sont volées. La tension monte lorsque Jack Richard reçoit une mystérieuse lettre signée « L’Arbitre », le défiant de les retrouver en enquêtant autour de la Sorbonne, du Panthéon et des Arènes de Lutèce. Qui est cet « Arbitre » ? Où sont les médailles ? Entre escape game et chasse au trésor, les jeux de piste Quiveutpister et leurs différents scénarios vous feront (re)découvrir Paris à travers des parcours de visite variés.
Les Jeux Olympiques vous manquent ? Ne ratez pas cette enquête !
Le samedi 24 octobre 2026
de 15h00 à 18h00
Le dimanche 27 septembre 2026
de 14h30 à 18h00
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 18h00
payant
De 15 à 18 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-24T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00;2026-09-27T14:30:00+02:00_2026-09-27T18:00:00+02:00;2026-10-24T15:00:00+02:00_2026-10-24T18:00:00+02:00
Jardin du Luxembourg 165, rue de Vaugirard 75006 Paris
https://www.quiveutpisterparis.com/jeux-de-piste/jeu_de_piste_sport_paris_medaille/ +33638589051 lola@quiveutpisterparis.com https://www.facebook.com/quiveutpister/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/quiveutpister/?locale=fr_FR
Afficher la carte du lieu Jardin du Luxembourg et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Bal musette au kiosque Montsouris Parc Montsouris Paris 11 septembre 2026
- Anarkhé-exposition Asile_Exodus & Fuga, Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition, Paris 11 septembre 2026
- Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 11 septembre 2026
- Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris 11 septembre 2026
- Apprenez à réparer vos objets avec la Bricolette et Solicyle gare Rosa Parks Paris 11 septembre 2026