Jeu de piste : l’album photo perdu, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne
samedi 19 septembre 2026 · Musée-historial de la Grande Guerre · Péronne
Informations pratiques
Jeu de piste : l’album photo perdu 19 et 20 septembre Musée-historial de la Grande Guerre Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Tout au long du week-end
Petits et grands, partez en famille à la chasse aux détails ! Dans ce livret, vous découvrirez de mystérieux morceaux d’images cachés dans les collections du musée. Observez et retrouvez le cliché complet au fil de la visite
Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.
Tout au long du week-end
© Aurélien Roger
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