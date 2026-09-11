La Somme : les objets d’une bataille. Histoires de vies (1916-2026), Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne
samedi 19 septembre 2026 · Musée-historial de la Grande Guerre · Péronne
Informations pratiques
La Somme : les objets d’une bataille. Histoires de vies (1916-2026) 19 et 20 septembre Musée-historial de la Grande Guerre Somme
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion du 110e anniversaire de la bataille de la Somme, l’exposition présente l’une des batailles les plus meurtrières du XXe siècle à travers ses matérialités. Objets du quotidien, artisanat de tranchées, objets du deuil, représentations et traces mémorielles permettent d’aborder le conflit de l’intérieur, à travers le regard des soldats, des familles et des sociétés belligérantes. Ces témoins révèlent l’empreinte émotionnelle et culturelle laissée par la bataille, plus d’un siècle après les faits.
Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.
À l’occasion du 110e anniversaire de la bataille de la Somme, l’exposition présente l’une des batailles les plus meurtrières du XXe siècle à travers ses matérialités. Objets du quotidien, artisanat à…
©CD80
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