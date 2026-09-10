Jeu : l’album photo perdu, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Informations pratiques

Jeu : l’album photo perdu 19 et 20 septembre Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Gratuit. Livret-jeu en autonomie, à retirer à la borne d’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Petits et grands sont invités à partir en famille à la chasse aux détails dans les collections du musée. À partir d’un livret, les visiteurs découvrent de mystérieux morceaux d’images cachés dans les collections et doivent observer attentivement pour retrouver le cliché complet au fil de la visite.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.

Petits et grands sont invités à partir en famille à la chasse aux détails dans les collections du musée. À partir d’un livret, les visiteurs découvrent de mystérieux morceaux d’images cachés dans les…

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