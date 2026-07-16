Jeu de piste, Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson, Nîmes
samedi 3 octobre 2026 · Ludo-médiathèque Jean d'Ormesson · Nîmes
Informations pratiques
Jeu de piste Samedi 3 octobre, 10h00 Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00
Découvrez la médiathèque autrement avec une chasse au trésor, seul ou en groupe cherchez les indices dans les rayonnages. Cette aventure ludique est conçue pour permettre à chacun de découvrir les richesses du fonds documentaire en s’amusant. Trois parcours sont proposés selon l’âge et le niveau de lecture : non-lecteurs enfants lecteurs et adultes.
Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson 297 avenue Monseigneur Robert Dalverny Nîmes 30034 Mas de Mingue Gard Occitanie 04 30 06 77 43 http://bibliotheques.nimes.fr
Biblis en folie 2026
©Babalivre
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Christophe Maé Festival de Nîmes [COMPLET] boulevard des arènes Nîmes 18 juillet 2026
- Charlotte Cardin Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes 18 juillet 2026
- Tom Odell + Riopy boulevard des arènes Nîmes 21 juillet 2026
- Gims Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes 21 juillet 2026
- Orelsan + Teddybear boulevard des arènes Nîmes 23 juillet 2026