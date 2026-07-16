Jeu de piste, Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson, Nîmes

Informations pratiques

Jeu de piste Samedi 3 octobre, 10h00 Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Découvrez la médiathèque autrement avec une chasse au trésor, seul ou en groupe cherchez les indices dans les rayonnages. Cette aventure ludique est conçue pour permettre à chacun de découvrir les richesses du fonds documentaire en s’amusant. Trois parcours sont proposés selon l’âge et le niveau de lecture : non-lecteurs enfants lecteurs et adultes.

Ludo-médiathèque Jean d’Ormesson 297 avenue Monseigneur Robert Dalverny Nîmes 30034 Mas de Mingue Gard Occitanie 04 30 06 77 43 http://bibliotheques.nimes.fr

Biblis en folie 2026

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