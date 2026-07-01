Jeu de piste numérique : « Apprentis sculpteurs et sculptrices au Jardin des Plantes », Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes, Paris

Informations pratiques

Jeu de piste numérique : « Apprentis sculpteurs et sculptrices au Jardin des Plantes » 19 et 20 septembre Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes Paris

Nécessite un smartphone : jeu de piste numérique à réaliser sur l’application Baludik via le lien dans le descriptif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des 400 ans du Jardin, le professeur de dessin et de modelage, Monsieur Poupom, est chargé de créer une nouvelle sculpture à installer dans le jardin. Mais voilà, il est débordé et il souhaite vous confier cette mission ! Équipé de votre smartphone, il vous faudra retrouvez les œuvres, mais aussi réussir des missions ludiques, pour démontrer vos talents de sculpteurs et de sculptrices en herbe. Seul, en famille ou entre amis, embarquez à la découverte des sculptures du Jardin des plantes et de leurs secrets avec ce jeu de piste numérique.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, horaires d’ouverture du Jardin.

Dès 6 ans.

Nécessite un smartphone.

Jeu de piste numérique à réaliser sur l’application Baludik via le QR Code à la page suivante : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/animation/les-parcours-en-autonomie-dans-le-jardin#apprentis-sculpteurs-et-sculptrices-au-jardin-des-plantes

Muséum national d’histoire naturelle – Jardin des Plantes 38 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France http://www.jardindesplantes.net/ [{« link »: « https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/animation/les-parcours-en-autonomie-dans-le-jardin#apprentis-sculpteurs-et-sculptrices-au-jardin-des-plantes »}] Jardin botanique riche de quatre siècles d’aventures scientifiques, le Jardin des Plantes est le cœur historique du Muséum national d’Histoire naturelle. Chaque jour s’y côtoient des milliers de visiteurs, des centaines de chercheurs et d’étudiants. Dans les nombreux bâtiments qu’il abrite, il héberge l’essentiel des collections naturaliste du Muséum. Unique et multiple, ce lieu extraordinaire est à la fois musée, jardin botanique et zoologique, centre de recherche et université. Accès libre

Jeu de piste numérique : « Apprentis sculpteurs et sculptrices au Jardin des Plantes »

© Emmanuel Baril