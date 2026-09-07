Jeu de piste « Panique à l’Avant-Seine », L’Avant Seine – Théâtre de Colombes, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · L'Avant Seine - Théâtre de Colombes · Colombes
Informations pratiques
Jeu de piste « Panique à l’Avant-Seine » Samedi 19 septembre, 14h30 L’Avant Seine – Théâtre de Colombes Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Quelqu’un s’est infiltré dans le théâtre et a dérobé la “servante” de l’Avant Seine, la lanterne toujours allumée sur scène afin que l’âme du lieu persiste et que les fantômes puissent jouer la nuit. Il faut absolument la retrouver !
L’occasion de découvrir les coulisses du théâtre en famille.
Adapté pour les enfants de 7 à 11 ans.
Circuit non accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’Avant Seine – Théâtre de Colombes 88 Rue Saint-Denis, 92700 Colombes, France Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0156050076 https://www.lavant-seine.com [{« type »: « phone », « value »: « 01 56 05 00 76 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lavant-seine.com »}] Depuis novembre 2018, Ludovic Moreau dirige l’Avant Seine / Théâtre de Colombes avec un projet reflétant le dynamisme de la création actuelle dans le but de brasser toutes les générations et les cultures. Chaque saison est composée d’une cinquantaine de spectacles de toute discipline artistique confondue avec un accent sur le jeune public, notamment avec le rendez-vous trimestriel “Les Enfants d’abord”, la danse et les cultures du monde. La première édition du festival “En corps et encore”, entièrement dédié au mouvement, a eu lieu en janvier 2o22.
Jeu de piste
© L’Avant Seine
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