Jeu de piste sur le thème Sorcières ! Chef-Boutonne
Jeu de piste sur le thème Sorcières ! Chef-Boutonne samedi 17 octobre 2026.
Chef-Boutonne
Jeu de piste sur le thème Sorcières !
Château de Javarzay Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-17
Deux lieux, deux jeux de pistes, avec au programme sorcières célèbres, plantes, potions, objets magiques et bien d’autres ! Débusquez les indices, résolvez les énigmes, le tout pour une petite pause ludique et une immersion dans le monde de la sorcellerie !
Château de Javarzay Tous les après-midis sauf le mardi.
Médiathèque Aux horaires d’ouverture de la médiathèque. .
Château de Javarzay Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 86 31
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English : Jeu de piste sur le thème Sorcières !
L’événement Jeu de piste sur le thème Sorcières ! Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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