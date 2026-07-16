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Jeu de piste tout public, Médiathèque Marc Bernard, Nîmes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Marc Bernard · Nîmes

Jeu de piste tout public, Médiathèque Marc Bernard, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marc Bernard
Adresse
Rue Edgar Poe (proche école Langevin)
Ville
30921 Nîmes
Département
Gard

Jeu de piste tout public Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Marc Bernard Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de la médiathèque Marc Bernard. Laissez-vous guider par les bibliothécaires et apprenez à décoder leur vocabulaire mystérieux. Durée : 1h.
Réservation conseillée au 04 66 27 76 60

Médiathèque Marc Bernard Rue Edgar Poe (proche école Langevin) Nîmes 30921 Puech du Teil Gard Occitanie 04 66027076060 http://bibliotheques.nimes.fr Partez à la découverte de la médiathèque Marc Bernard. Laissez-vous guider par les bibliothécaires et apprenez à décoder leur vocabulaire mystérieux. Durée : 1h.
Réservation conseillée au 04 66 27 76 60
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©DR

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