Jeu d’énigmes : Meurtre aux archives !, Archives départementales, Reims

Informations pratiques

Jeu d’énigmes : Meurtre aux archives ! Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales Marne

Public : 12 à 15 ans. Rendez-vous à l’accueil du bâtiment.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Un archiviste empoisonné et un document d’archive volé ! Qui peut bien être le coupable… et pourquoi?

Archives départementales 44 Avenue de l’Yser, 51100 Reims, France Reims 51100 Europe Marne Grand Est 0326851758 https://archives.marne.fr [{« type »: « email », « value »: « archives51reims@marne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 85 17 58 »}] Le centre de Reims, même s’il abrite les fonds anciens des établissements rémois d’Ancien Régime, est davantage tourné vers l’histoire des deux guerres mondiales, la collecte et le traitement des archives contemporaines et la collecte des archives privées d’entreprises et d’associations. Bus ligne D, terminus « Faculté des sciences ».

Un archiviste empoisonné et un document d’archive volé ! Qui peut bien être le coupable… et pourquoi ?

© Fred Laures