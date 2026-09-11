Jeu d’énigmes sur le thème du procès pénal, Palais de justice, Angers

Informations pratiques

Jeu d’énigmes sur le thème du procès pénal Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 15h00 Palais de justice Maine-et-Loire

Gratuit, sur inscription limité à 8 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Jeu d’énigmes sur le procès pénal : le tribunal vient de se faire hacker et la prochaine audience va bientôt commencer. Vous avez 1h pour reconstituer le dossier manquant en répondant aux différentes…

Palais de justice rue Waldeck Rousseau 49000 ANGERS Angers 49020 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241205100 https://www.cours-appel.justice.fr/angers [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}] Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1883. Il est occupé aujourd’hui par deux juridictions : le tribunal judiciaire et la cour d’appel d’Angers

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©CA Angers