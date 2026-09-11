Jeu d’énigmes sur le thème du procès pénal, Palais de justice, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Palais de justice · Angers
Informations pratiques
Jeu d’énigmes sur le thème du procès pénal Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 15h00 Palais de justice Maine-et-Loire
Gratuit, sur inscription limité à 8 personnes par créneau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Jeu d’énigmes sur le procès pénal : le tribunal vient de se faire hacker et la prochaine audience va bientôt commencer. Vous avez 1h pour reconstituer le dossier manquant en répondant aux différentes…
Palais de justice rue Waldeck Rousseau 49000 ANGERS Angers 49020 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241205100 https://www.cours-appel.justice.fr/angers [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241235000 »}] Le palais de justice d’Angers a été inauguré en 1883. Il est occupé aujourd’hui par deux juridictions : le tribunal judiciaire et la cour d’appel d’Angers
Jeu d’énigmes sur le procès pénal : le tribunal vient de se faire hacker et la prochaine audience va bientôt commencer. Vous avez 1h pour reconstituer le dossier manquant en répondant aux différentes…
©CA Angers
À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)
- Balade photographique Spécial noir et blanc à Béhuard Parking obligatoire Angers 11 septembre 2026
- Atelier découverte des circuits courts, Évènement digital – Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers 11 septembre 2026
- Échappées d’art Découverte des œuvres à vélo, secteur centre-ville Place François Mitterrand Angers 13 septembre 2026
- Emballage en circuits courts : comprendre pour mieux choisir, Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49), Angers 14 septembre 2026
- Rencontre avec Abigail Assor – directrice artistique, Institut Municipal d’Angers, Angers 15 septembre 2026