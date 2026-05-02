Jeu d’enquête à Vendôme, Loup perché, Vendôme

Jeu d’enquête à Vendôme Samedi 2 mai, 00h00 Loup perché Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-02T00:00:00+02:00 – 2026-05-02T23:59:00+02:00

Saurez vous résoudre l’enquête ? Jeu d’enquête à Vendôme. Résolvez une enquête policière par équipe en 3h environ avec pièces à conviction à manipuler, rapports de police, photos,… Les équipes sont constituées sur place. Plusieurs scénarios disponibles à partir de 12 ans. De plus petites enquêtes, plus simples sont disponibles également à partir de 8 ans, 45 minutes de jeu environ.

Loup perché 55 Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 94 45 83 »}]

Saurez vous résoudre l’enquête ? Jeu d’enquête à Vendôme. Résolvez une enquête policière par équipe en 3h environ avec pièces à conviction à manipuler, rapports de police, photos,… Les équipes sont