Jeu d’enquête : l’album photo mystérieux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'Art, Histoire et Archéologie · Évreux
Informations pratiques
Jeu d’enquête : l’album photo mystérieux 19 et 20 septembre Musée d’Art, Histoire et Archéologie Eure
Dès 6 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Un jeu d’enquête pour traverser l’histoire de la photographie et découvrir les collections du musée.
Septembre 2026, l’équipe du musée découvre un mystérieux album photographique. À qui appartient-il ? Que fait-il là ? De multiples images le composent et pourtant une photographie attire tout particulièrement son attention… Pourquoi ? Découvrez-le en résolvant les différentes énigmes qui vous attendent !
En accès libre, à partir de 6 ans.
Musée d’Art, Histoire et Archéologie 6 Rue Charles Corbeau, 27000 Évreux, France Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie +33232318190 https://evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux Ancien évêché daté du début du XVIe siècle. À Evreux, direction centre ville-cathédrale, parking aux abords du musée.
Un jeu d’enquête pour traverser l’histoire de la photographie et découvrir les collections du musée.
© Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux
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