Jeu-enquête « Sur les traces de la Résistance », Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson

Informations pratiques

Jeu-enquête « Sur les traces de la Résistance » 19 et 20 septembre Musée de la Résistance – Maison du Parc Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte de la Résistance à travers un jeu-enquête dans le musée. Saurez-vous résoudre les énigmes pour découvrir l’identité de ce personnage clé de la Résistance en Morvan ?

Musée de la Résistance – Maison du Parc Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 72 99 http://www.museeresistancemorvan.fr Inauguré le 26 juin 1983 par François Mitterrand, le musée de la Résistance en Morvan est l’œuvre d’historiens de l’Université de Bourgogne et d’anciens résistants. Il appartient depuis 2015 à l’association du musée de la Résistance nationale et fait partie du réseau des musées de la Résistance du Massif central.

Partez à la découverte de la Résistance à travers un jeu-enquête dans le musée. Saurez-vous résoudre les énigmes pour découvrir l’identité de ce personnage clé de la Résistance en Morvan?

©ARORM