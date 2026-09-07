Musée de la Résistance en Morvan, Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson

Informations pratiques

Musée de la Résistance en Morvan 19 et 20 septembre Musée de la Résistance – Maison du Parc Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez gratuitement le musée de la Résistance en Morvan ! Explorez librement ce lieu chargé d’histoire, où objets, archives et témoignages rendent hommage aux acteurs de la Résistance dans cette région emblématique. Une visite poignante et instructive, accessible à tous.

Un hommage essentiel à la mémoire et au courage !

Musée de la Résistance – Maison du Parc Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 72 99 http://www.museeresistancemorvan.fr Inauguré le 26 juin 1983 par François Mitterrand, le musée de la Résistance en Morvan est l’œuvre d’historiens de l’Université de Bourgogne et d’anciens résistants. Il appartient depuis 2015 à l’association du musée de la Résistance nationale et fait partie du réseau des musées de la Résistance du Massif central.

Visite libre et gratuite du musée de la Résistance en Morvan

©ARORM