Musée de la Résistance en Morvan, Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Résistance - Maison du Parc · Saint-Brisson
Informations pratiques
Musée de la Résistance en Morvan 19 et 20 septembre Musée de la Résistance – Maison du Parc Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez gratuitement le musée de la Résistance en Morvan ! Explorez librement ce lieu chargé d’histoire, où objets, archives et témoignages rendent hommage aux acteurs de la Résistance dans cette région emblématique. Une visite poignante et instructive, accessible à tous.
Un hommage essentiel à la mémoire et au courage !
Musée de la Résistance – Maison du Parc Maison du Parc, 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 72 99 http://www.museeresistancemorvan.fr Inauguré le 26 juin 1983 par François Mitterrand, le musée de la Résistance en Morvan est l’œuvre d’historiens de l’Université de Bourgogne et d’anciens résistants. Il appartient depuis 2015 à l’association du musée de la Résistance nationale et fait partie du réseau des musées de la Résistance du Massif central.
Visite libre et gratuite du musée de la Résistance en Morvan
©ARORM
À voir aussi à Saint-Brisson (Nièvre)
- JEP 2026 Visite libre de la Maison des Hommes et des Paysages Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson 19 septembre 2026
- Jeu-enquête « Sur les traces de la Résistance », Musée de la Résistance – Maison du Parc, Saint-Brisson 19 septembre 2026
- JEP 2026 Visite historique de la Maison du Parc Maison du Parc naturel régional du Morvan Saint-Brisson 19 septembre 2026
- Visite historique de la Maison du parc naturel régional du Morvan, Maison du parc naturel régional du Morvan, Saint-Brisson 19 septembre 2026
- JEP 2026 Visite commentée Le Morvan en noir et blanc Maison des Hommes et des Paysages Saint-Brisson 19 septembre 2026