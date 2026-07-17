Jeu grandeur nature : « Meurtre au village », Quartier du centre-ville, Colombes
samedi 19 septembre 2026 · Quartier du centre-ville · Colombes
Informations pratiques
Jeu grandeur nature : « Meurtre au village » Samedi 19 septembre, 18h30, 20h30 Quartier du centre-ville Hauts-de-Seine
Conseillé à partir de 10 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Suivant les codes du célèbre jeu de détective, tentez de résoudre l’énigme de ce crime perpétré en 1695 dans les rues de Colombes en vous rendant en différent point de la Ville.
Par le service Archives et Valorisation du patrimoine
Quartier du centre-ville Place de la République, 92700 Colombes Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 60 81 28 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@colombes.fr »}]
Circuit-jeu grandeur nature « Meurtre au village »
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