Jeu Espace Fayolle Guéret
mardi 4 mai 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Jeu
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-04 18:30:00
fin : 2027-05-04 19:10:00
Date(s) :
2027-05-04
Venez partager la rentrée de Basile…
C’est le premier jour d’école de Basile, une étape importante de sa vie. Au petit déjeuner, sur le chemin, dans la cour de récréation et même en classe, chaque petit rien capte son attention, les objets prennent vie et tout devient jeu. Mais cette imagination débordante peut être encombrante, et le mettre en difficulté dans sa vie de tous les jours… Le petit garçon peut néanmoins compter sur le soutien sans faille de son père.
À partir de 3 ans.
Animation le mercredi 28 avril à la Micro-Folie, découverte de la collection de l’Institut international de la Marionnette microfolie@ville-gueret.fr .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Jeu
L’événement Jeu Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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