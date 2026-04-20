Guillestre

Jeu indices de présence Parc Naturel Régional du Queyras

Place du Col. Bonnet Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Traces, empreintes et indices discrets racontent la vie sauvage… Le Parc Naturel Régional du Queyras te propose un jeu d’enquête pour observer les signes laissés par les animaux. Entre curiosité et flair de détective, la biodiversité se dévoile autrement

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Place du Col. Bonnet Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

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English :

Tracks, footprints and discreet clues tell the story of wildlife… The Parc Naturel Régional du Queyras offers you a game of investigation to observe the signs left by animals. With curiosity and a detective’s nose, biodiversity is revealed in a whole new way.

L’événement Jeu indices de présence Parc Naturel Régional du Queyras Guillestre a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras