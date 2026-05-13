Jeu sur les océans et les récifs coralliens, Muséum d’Auxerre, Auxerre
Jeu sur les océans et les récifs coralliens, Muséum d’Auxerre, Auxerre samedi 23 mai 2026.
Jeu sur les océans et les récifs coralliens Samedi 23 mai, 17h00 Muséum d’Auxerre Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Seul ou en famille, venez jouer pour découvrir des océans et les secrets du récif corallien, avec l’aide d’une médiatrice du Muséum.
Muséum d’Auxerre 5 bd Vauban Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640
Seul ou en famille, venez jouer pour découvrir des océans et les secrets du récif corallien, avec l’aide d’une médiatrice du Muséum.
©Muséum, Ville d’Auxerre
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