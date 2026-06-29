Jeu vidéos La GHINS vous ouvre ses portes La Gaming House de l’Insertion Aix-en-Provence vendredi 3 juillet 2026.

Aix-en-Provence

Jeu vidéos La GHINS vous ouvre ses portes

Vendredi 3 juillet 2026 de 9h à 12h. La Gaming House de l’Insertion 11 rue Jean-Louis Vaudoyer Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-03 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La prise de conscience de compétences par le Jeu vidéo le sport et le numérique et sa transposition à son projet professionnel.

La Gaming House de l’insertion au-delà d’un projet mobile c’est avant tout un lieu trait d’union entre les habitants des quartiers prioritaires de la Ville et l’univers de l’insertion professionnelle. Nous vous ouvrons exceptionnellement les portes de la première Gaming House de l’insertion de France à Encagnane.



Partenaire La Gaming House de l’Insertion (GHINS d’Aix-en-Provence) .

La Gaming House de l’Insertion 11 rue Jean-Louis Vaudoyer Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

Developing Awareness of Skills Through Video Games—Sports and Digital Technology—and Applying Them to One’s Career Path.

L’événement Jeu vidéos La GHINS vous ouvre ses portes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence