Jeudi de la BD : Marguerite Boutrolle Bibliothèque publique d’information Paris

Née en 1994, Marguerite Boutrolle passe son enfance entre la Bretagne et la Normandie. Après des études à Sciences-Po, elle se tourne vers le dessin et en fait son métier. Autrice du remarqué Fraîche (La Boîte à Bulles, 2022) et La Part des Lâches (Rivages, 2024), elle signe sa troisième bande dessinée chez Dargaud en 2026 : De Bonne Foi.

La dernière BD de Marguerite Boutrolle, De Bonne Foi (Dargaud, 2026), est un thriller psychologique inspiré par Joyce Carol Oates et nourri par le cinéma d’Hitchcock et Chabrol. Lors de cette rencontre, elle évoquera notamment son travail graphique, marqué par les contrastes et les silences, et inspiré de José Muñoz et de Taiyou Matsumoto.

Animation par Sonia Déchamps, journaliste et éditrice

Cette rencontre sera précédée d’un atelier de dessin animé par Marguerite Boutrolle le 24 juin.

Dans le cadre du cycle de rencontres « Les jeudis de la BD », la Bibliothèque publique d’information reçoit l’autrice Marguerite Boutrolle, qui viendra présenter sa dernière BD « De Bonne Foi ».

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00

Bibliothèque publique d’information 40 avenue des Terroirs de France 75012 Espace Musique – Nouvelle génération, Niveau 2 de la BpiParis

https://agenda.bpi.fr/evenement/jeudi-de-la-bd-marguerite-boutrolle/ contact.communication@bpi.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque publique d’information et trouvez le meilleur itinéraire

