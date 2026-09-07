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Jeudi musical : Un bouquet de myrrhe, Chapelle royale, Versailles

jeudi 5 novembre 2026 · Chapelle royale · Versailles

Jeudi musical : Un bouquet de myrrhe, Chapelle royale, Versailles

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Lieu
Chapelle royale
Adresse
Place d'armes, Versailles
Ville
78000 Versailles
Département
Yvelines
Tarif
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Jeudi musical : Un bouquet de myrrhe Jeudi 5 novembre, 17h30 Chapelle royale Yvelines

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T17:30:00+01:00 – 2026-11-05T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-05T17:30:00+01:00 – 2026-11-05T18:30:00+01:00

Dans la Chapelle royale du château de Versailles, les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles donnent rendez-vous au public pour une nouvelle saison de Jeudis musicaux. Fidèles à la vocation de la Maîtrise, ces auditions publiques font dialoguer transmission, recherche et interprétation, en donnant à entendre les grandes œuvres du répertoire baroque français autant que des pages rares ou inédites.

Un bouquet de myrrhe

Fabien Armengaud, direction musicale
Les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles

Programme :
Œuvres extraites du manuscrit Deslauriers
Étienne Moulinié, Guillaume Bouzignac, Antoine Boësset et anonymes

Chapelle royale Place d’armes, Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 39 20 78 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cmbv.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cmbv.fr »}]
Le Centre de musique baroque de Versailles vous invite à la nouvelle saison des Jeudis musicaux, auditions hebdomadaires du Chœur des Pages et des Chantres du CMBV à la Chapelle royale de Versailles.

© Morgane Vie

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