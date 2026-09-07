Jeudi musical : Un bouquet de myrrhe, Chapelle royale, Versailles
jeudi 5 novembre 2026 · Chapelle royale · Versailles
Informations pratiques
Jeudi musical : Un bouquet de myrrhe Jeudi 5 novembre, 17h30 Chapelle royale Yvelines
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T17:30:00+01:00 – 2026-11-05T18:30:00+01:00
Fin : 2026-11-05T17:30:00+01:00 – 2026-11-05T18:30:00+01:00
Dans la Chapelle royale du château de Versailles, les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles donnent rendez-vous au public pour une nouvelle saison de Jeudis musicaux. Fidèles à la vocation de la Maîtrise, ces auditions publiques font dialoguer transmission, recherche et interprétation, en donnant à entendre les grandes œuvres du répertoire baroque français autant que des pages rares ou inédites.
Un bouquet de myrrhe
Fabien Armengaud, direction musicale
Les Pages et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles
Programme :
Œuvres extraites du manuscrit Deslauriers
Étienne Moulinié, Guillaume Bouzignac, Antoine Boësset et anonymes
Chapelle royale Place d’armes, Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)1 39 20 78 10 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cmbv.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cmbv.fr »}]
Le Centre de musique baroque de Versailles vous invite à la nouvelle saison des Jeudis musicaux, auditions hebdomadaires du Chœur des Pages et des Chantres du CMBV à la Chapelle royale de Versailles.
© Morgane Vie
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