Romans-sur-Isère

Jeudis Terrasses Les Escales Estivales de Romans

Restaurateurs et bars Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-01 17:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-06-01

Tous les jeudis en fin de journée, venez découvrir ou redécouvrir nos commerces romanais, en famille ou entre amis, grâce à des animations et des thématiques variées. Retrouvez le programme de chaque jeudi, sur les réseaux sociaux de la Ville de Romans.

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Restaurateurs et bars Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr

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English :

Every Thursday at the end of the day, come and discover or rediscover our local businesses, with family or friends, thanks to a variety of activities and themes. Find the program for each Thursday on the City of Romans social networks.

L’événement Jeudis Terrasses Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme