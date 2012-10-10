Jeune public Le grenier magique de Lili Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Jeune public Le grenier magique de Lili

Samedi 6 juin 2026 de 11h à 12h.

Samedi 13 juin 2026 de 11h à 12h.

Samedi 20 juin 2026 de 11h à 12h.

Samedi 27 juin 2026 de 11h à 12h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Nicolas rend visite à sa grand-mère pour l’aider à ranger son grenier. Un spectacle plein d’humour, rythmé par des tours de magie, des chansons et la participation des enfants.Adultes

Pas très amusant me direz-vous ? Sauf qu’en mettant de l’ordre, il va s’apercevoir qu’il a encore énormément de choses à apprendre de son grand-père disparu. Il savait bien que celui-ci était magicien, mais jusque là Nicolas ne croyait pas en la véritable magie. Grâce à sa rencontre surprise avec l’assistante de son grand-père qui n’est autre que Lili, la petite souris, Nicolas va peut-être changer d’avis ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Nicolas visits his grandmother to help her tidy up her attic. A show full of humor, with magic tricks, songs and children?s participation.

L’événement Jeune public Le grenier magique de Lili Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence