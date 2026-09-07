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Jeunesses méditerranéennes et mobilités, La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Nanterre

lundi 12 octobre 2026 · La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains · Nanterre

Jeunesses méditerranéennes et mobilités, La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, Nanterre

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains
Adresse
184 Cours Nicole Dreyfus, 92000 Nanterre, France
Ville
92000 Nanterre
Département
Hauts-de-Seine

Jeunesses méditerranéennes et mobilités 12 et 13 octobre La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-12T10:00:00+02:00 – 2026-10-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T10:00:00+02:00 – 2026-10-13T13:00:00+02:00

Journée scientifique d’ouverture du projet Jeunesses méditerranéennes etmobilités Saison Méditerranée 2026
Ouverture : Présidences Université Paris Nanterre, Université Paris 8, Université EUROMED de Fès (Maroc), avec la participation des partenaires du projet : Mairie de Nanterre, Théâtre des Amandiers, Cinéma Les Lumières, Directions des Maisons partenaires de la Cité Internationale Universitaire de Paris (Maroc, Liban, Egypte, Tunisie, Fondation Lucien Paye, Italie, Portugal) et Théâtre de la Cité Internationale.
Deux thématiques centrales de la Saison Méditerranée seront abordées : les identités plurielles et l’histoire collective des migrations, appréhendées au prisme de la jeunesse et de ses aspirations.
Avec des collègues nanterrois et des collègues d’autres universités des pays du bassin méditerranéen, ce sera l’occasion de présenter les travaux en cours sur ces sujets au sein de nos universités, en particulier autour de la jeune recherche.

La Contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains 184 Cours Nicole Dreyfus, 92000 Nanterre, France Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France 0140977900 http://www.lacontemporaine.fr RER A ou Ligne L, Gare de Nanterre Université / Parking payant Nanterre Cœur Université, 192 allée d’Aquitaine, 92000 Nanterre.
Journée scientifique d’ouverture du projet Jeunesses Méditerranéennes et _mobilités_ Saison Méditerranée 2026

©Université Paris Nanterre

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