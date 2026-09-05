Jeux « À la recherche des monuments disparus », Cour du patrimoine, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Cour du patrimoine · Bourges
Informations pratiques
Jeux « À la recherche des monuments disparus » 19 et 20 septembre Cour du patrimoine Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez récupérer des reproductions de cartes postales anciennes et partez prendre les photos du patrimoine disparu dans la ville. N’hésitez pas à partager les plus beaux clichés sur les réseaux sociaux @museesdebourges
Cour du patrimoine 12 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Venez récupérer des reproductions de cartes postales anciennes et partez prendre les photos du patrimoine disparu dans la ville.
©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)
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