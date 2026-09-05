Jeux « À la recherche des monuments disparus », Cour du patrimoine, Bourges

Informations pratiques

Jeux « À la recherche des monuments disparus » 19 et 20 septembre Cour du patrimoine Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez récupérer des reproductions de cartes postales anciennes et partez prendre les photos du patrimoine disparu dans la ville. N’hésitez pas à partager les plus beaux clichés sur les réseaux sociaux @museesdebourges

Cour du patrimoine 12 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Venez récupérer des reproductions de cartes postales anciennes et partez prendre les photos du patrimoine disparu dans la ville.

©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)