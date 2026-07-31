Jeux avec les poneys Marianimaux- Locoal-Mendon
vendredi 31 juillet 2026 · Marianimaux- · Locoal-Mendon
Informations pratiques
Locoal-Mendon
Jeux avec les poneys
Marianimaux- 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:30:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-05 2026-08-13
Atelier de 2h pour les enfants de 4 à 12 ans environ. Avec plusieurs jeux en équipe les enfants vont devoir leurs muscles et leur tête pour y arriver tout en s’adaptant à leur poney. .
Marianimaux- 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
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English :
L’événement Jeux avec les poneys Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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