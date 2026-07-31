Jeux avec les poneys Marianimaux- Locoal-Mendon

Informations pratiques

Locoal-Mendon

Jeux avec les poneys

Marianimaux- 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-05 2026-08-13

Atelier de 2h pour les enfants de 4 à 12 ans environ. Avec plusieurs jeux en équipe les enfants vont devoir leurs muscles et leur tête pour y arriver tout en s’adaptant à leur poney. .

Marianimaux- 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20

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English :

L’événement Jeux avec les poneys Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon