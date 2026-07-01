Jeux de jardins, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

samedi 11 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Jeux de jardins Samedi 11 juillet, 15h00 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-11T18:00:00+02:00

Au programme : des jeux de plateau autour des habitants de nos jardins et des plantes, bénéfiques ou terrifiantes. Venez vous amuser et explorer le jardin autrement entre jeu et découverte.

Retrouvez le programme complet sur https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« data »: {« author »: « Nevers Agglomu00e9ration », « cache_age »: 86400, « description »: « Festival culturel et familial de trois jours au Musu00e9e de la Fau00efence et des Beaux-Arts, mu00ealant concerts, spectacles et ateliers. La Garden Party invite petits et grands u00e0 partager un moment festif, convivial et riche en du00e9couvertes… », « type »: « rich », « title »: « Programme Garden Party », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/004843568d0da94d19d3b », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/4843568 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

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Animation _ L’association « De Cartes et De Dés » passe une après-midi au musée. En continu, de 15h à 18h.

Ville de Nevers, Nevers Agglo