Jeux de rôle à la médiathèque Marguerite Duras – septembre – octobre Médiathèque Marguerite Duras Paris

Informations pratiques

Peu importe votre connaissance du jeu de rôle : que vous soyez aventurier·e aguerri·e, stratège du dimanche ou simple curieux attiré par les dés bizarres et les cartes mystérieuses, venez jouer en groupe, en solo, entre ami·e·s, et partager une soirée ludique et résolument conviviale.

Le jeu de rôle sur table est un jeu coopératif où l’imagination est reine et où chacun a sa place. Ensemble, vous explorerez des mondes fantastiques, surmonterez des épreuves épiques, affronterez des créatures improbables… ou vos acolytes pas toujours coopératifs !

NB : Maîtres et Maîtresses du Jeu, la médiathèque a particulièrement besoin de vous !!! venez partager vos univers, vos scénarios et votre talent pour faire vivre des histoires inoubliables.

Ces animations sont ouvertes à tous et toutes, à condition de remplir les conditions d’âge : 10-15 ans (sur inscription) ou 18 ans et +, en alternance un mois sur deux.

Prochaines dates :

· 12 septembre : Maléfices !

Quatre tables Maléfices ! : Maléfices ! vous

propose d’incarner des personnages de la Belle Époque confrontés à des

événements étranges et fantastiques , qui se déroulent au cœur de Paris.

La France des années 1870 à 1914 est une période toute en oppositions, où

les progrès de la science et des techniques côtoient l’ésotérisme et le

spiritisme des salons feutrés ainsi que les superstitions

campagnardes.

À partir de 18 ans, sur inscription

· 10 octobre : jeux de rôle jeunesse

Pour les 10-15 ans, sur inscription

La médiathèque propose un samedi par mois des jeux de rôle.

Adultes de 15h à 21h30 en septembre

Jeunesse de 15h à 18h en octobre

Le samedi 10 octobre 2026

de 15h00 à 18h00

Le samedi 12 septembre 2026

de 15h00 à 22h00

gratuit sous condition

Sur inscription auprès des bibliothécaires : mediatheque.marguerite-duras@paris.fr ou 01 55 25 49 10

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T22:00:00+02:00;2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T18:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr



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