Jeux de société, Médiathèque Les Muses, Linas

Informations pratiques

Jeux de société Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Les Muses Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Venez vous défier en famille ou entre amis grâce à une sélection de jeux de société réalisée par vos médiathécaires !

Médiathèque Les Muses 101 Rue de la Division Leclerc 91310 Linas Linas 91310 Saint-Eutrope Essonne Île-de-France 0169801210 https://mediatheque-linas.c3rb.org/

Biblis en folie 2026

©Canva