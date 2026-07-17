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Jeux de société, Médiathèque Les Muses, Linas

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Les Muses · Linas

Jeux de société, Médiathèque Les Muses, Linas

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Les Muses
Adresse
101 Rue de la Division Leclerc 91310 Linas
Ville
91310 Linas
Département
Essonne

Jeux de société Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Les Muses Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Venez vous défier en famille ou entre amis grâce à une sélection de jeux de société réalisée par vos médiathécaires !

Médiathèque Les Muses 101 Rue de la Division Leclerc 91310 Linas Linas 91310 Saint-Eutrope Essonne Île-de-France 0169801210 https://mediatheque-linas.c3rb.org/
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©Canva

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