AGENDA · Linas
Jeux de société, Médiathèque Les Muses, Linas
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Les Muses · Linas
Informations pratiques
Jeux de société Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Les Muses Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Venez vous défier en famille ou entre amis grâce à une sélection de jeux de société réalisée par vos médiathécaires !
Médiathèque Les Muses 101 Rue de la Division Leclerc 91310 Linas Linas 91310 Saint-Eutrope Essonne Île-de-France 0169801210 https://mediatheque-linas.c3rb.org/
Biblis en folie 2026
©Canva
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