Jeux de stratégie – musée du Matériel et de la maintenance, musée du Matériel et de la maintenance, Bourges

Informations pratiques

Jeux de stratégie – musée du Matériel et de la maintenance 19 et 20 septembre musée du Matériel et de la maintenance Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir la fonction d’officier patrimoine (« monuments men ») à travers des jeux d’adresse et de stratégie !

Pour les plus grands : War game

Lancez les dés et devenez un stratège de la protection du patrimoine en contribuant à un jeu de plateau participatif : détruire ou préserver, à vous de choisir…

Pour les plus jeunes : Chamboule-tout

Confrontez vous au chamboule-tout du patrimoine : un défenseur et un destructeur s’affronteront pour une ultime bataille. Qui sera le grand maître du château ?

Jeux en continu

musée du Matériel et de la maintenance (10h-12h / 14h-18h)

musée du Matériel et de la maintenance 7 bis Avenue de Dun, 18 000 BOURGES Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 68 74 39 https://www.instagram.com/museedumateriel https://www.facebook.com/p/Mus%C3%A9e-du-Mat%C3%A9riel-et-de-la-maintenance-61554336582376/ Situé au sein des Ecoles Militaires de Bourges, le musée du Matériel et de la maintenance retrace l’histoire de l’Arme du Matériel et de ses spécialités.

Venez découvrir la fonction d’officier patrimoine (« monuments men ») à travers des jeux d’adresse et de stratégie !

musée du Matériel et de la maintenance ©