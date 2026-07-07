Jeux en pleine nature Parc du Moulin à Tan Sens

Informations pratiques

Sens

Jeux en pleine nature

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-26

Petits et grands sont les bienvenus pour découvrir la nature grâce aux jeux. Reconnaitriez-vous une plume d’une feuille au toucher ? Savez-vous comment les chauves-souris se déplacent dans la nuit ? Connaissez-vous les chants des oiseaux ? Chaque session de cette animation sera différente et vous fera découvrir une nouvelle facette de la nature. Animation accessible dès 6 ans. Inscription obligatoire .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animation.nature@grand-senonais.fr

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English : Jeux en pleine nature

L’événement Jeux en pleine nature Sens a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Sens et Sénonais