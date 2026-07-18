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* Jeux et expériences scientifiques, Médiathèque Hélène Oudoux, Massy

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Hélène Oudoux · Massy

* Jeux et expériences scientifiques, Médiathèque Hélène Oudoux, Massy

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Hélène Oudoux
Adresse
allée Albert Thomas, 91300 Massy
Ville
91300 Massy
Département
Essonne
Tarif
Sur inscription

* Jeux et expériences scientifiques Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Hélène Oudoux Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

* Jeux et expériences scientifiques
Par Sciencis
Transformer les aliments : de la cuisine à la digestion
Cuisson, fermentation, digestion : découvrez comment la transformation des aliments facilite leur assimilation.
Tout public à partir de 7 ans
Samedi 3 octobre en continu de 14h à 18h
Médiathèque Jean Cocteau

Médiathèque Hélène Oudoux allée Albert Thomas, 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France 0169202426 https://mediatheque.ville-massy.fr/ Équilibre alimentaire
Par une nutritionniste de l’Assiette pensante
Au cours de cet atelier, les enfants découvriront les bases d’une alimentation équilibrée en s’amusant.

De 5 à 10 ans
Samedi 3 octobre à 15h (durée 1h30)
Médiathèque Hélène Oudoux
Sur inscription
Biblis en folie 2026

©Sciencis

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