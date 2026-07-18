Jeux et expériences scientifiques, Médiathèque Hélène Oudoux, Massy

Informations pratiques

* Jeux et expériences scientifiques Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Hélène Oudoux Essonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

* Jeux et expériences scientifiques

Par Sciencis

Transformer les aliments : de la cuisine à la digestion

Cuisson, fermentation, digestion : découvrez comment la transformation des aliments facilite leur assimilation.

Tout public à partir de 7 ans

Samedi 3 octobre en continu de 14h à 18h

Médiathèque Jean Cocteau

Médiathèque Hélène Oudoux allée Albert Thomas, 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France 0169202426 https://mediatheque.ville-massy.fr/ Équilibre alimentaire

Par une nutritionniste de l’Assiette pensante

Au cours de cet atelier, les enfants découvriront les bases d’une alimentation équilibrée en s’amusant.

De 5 à 10 ans

Samedi 3 octobre à 15h (durée 1h30)

Médiathèque Hélène Oudoux

Sur inscription

Biblis en folie 2026

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