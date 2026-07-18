* Jeux et expériences scientifiques, Médiathèque Hélène Oudoux, Massy
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Hélène Oudoux · Massy
Informations pratiques
* Jeux et expériences scientifiques Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Hélène Oudoux Essonne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
* Jeux et expériences scientifiques
Par Sciencis
Transformer les aliments : de la cuisine à la digestion
Cuisson, fermentation, digestion : découvrez comment la transformation des aliments facilite leur assimilation.
Tout public à partir de 7 ans
Samedi 3 octobre en continu de 14h à 18h
Médiathèque Jean Cocteau
Médiathèque Hélène Oudoux allée Albert Thomas, 91300 Massy Massy 91300 Villaine Essonne Île-de-France 0169202426 https://mediatheque.ville-massy.fr/ Équilibre alimentaire
Par une nutritionniste de l’Assiette pensante
Au cours de cet atelier, les enfants découvriront les bases d’une alimentation équilibrée en s’amusant.
De 5 à 10 ans
Samedi 3 octobre à 15h (durée 1h30)
Médiathèque Hélène Oudoux
Sur inscription
Biblis en folie 2026
©Sciencis
À voir aussi à Massy (Essonne)
- Nocturne au Labyrinthe Massy 18 juillet 2026
- Nocturne au Labyrinthe Massy 25 juillet 2026
- Une exposition sur l’ancienne gare de Massy Palaiseau, Quartier de la Gare, Massy 18 septembre 2026
- Visite guidée du Campus Safran et du Château de Vilgénis, Campus Safran, Château de Vilgénis, Massy 19 septembre 2026
- Bienvenue à Bord, Opéra de Massy, Massy 19 septembre 2026