Jeux et livres en herbe ! Espace éphémère de la médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Jeux et livres en herbe !

Espace éphémère de la médiathèque Simone de Beauvoir 20 Rue de la République Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-28 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28

En juillet, les médiathèques de Romans et la ludothèque Les 3 dés vous invitent à leur rencontre pour lire, jouer et vous amuser. Des moments conviviaux autour des livres et des jeux pour petits et grands.

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Espace éphémère de la médiathèque Simone de Beauvoir 20 Rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 65 63 ludotheque@ville-romans26.fr

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English : Jeux et livres en herbe !

In July, the Romans media libraries and the Les 3 dés toy library invite you to join them for reading, games and fun. Friendly moments around books and games for young and old.

L’événement Jeux et livres en herbe ! Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme