UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Jeux géants en bois rendez-vous devant l’Office de Tourisme Bagnères-de-Bigorre

vendredi 21 août 2026 · rendez-vous devant l'Office de Tourisme · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
rendez-vous devant l'Office de Tourisme
Adresse
LA MONGIE
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Jeux géants en bois

rendez-vous devant l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :
2026-08-21

LA MONGIE
Jeux Géants en bois coopératifs…
Venez vous amuser en famille !
– Gratuit, ouvert à tous

– Sous la responsabilité des parents
– Par mauvais temps, repli à la salle des horizons.   .

rendez-vous devant l’Office de Tourisme LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

THE MONGY
Giant cooperative wooden games…
Fun for all the family!

L’événement Jeux géants en bois Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65

À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)