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Jeux, histoires et goûter en famille, Bibliothèque municipale de Bisseuil Ay-Champagne, Aÿ-Champagne

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Bisseuil Ay-Champagne · Aÿ-Champagne

Jeux, histoires et goûter en famille, Bibliothèque municipale de Bisseuil Ay-Champagne, Aÿ-Champagne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque municipale de Bisseuil Ay-Champagne
Adresse
2 rue de l école 51150 Bisseuil
Ville
51150 Aÿ-Champagne
Département
Marne

Jeux, histoires et goûter en famille Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Bisseuil Ay-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Après-midi jeux , lecture d’un conte à 17h suivi d’un gouter.

Bibliothèque municipale de Bisseuil Ay-Champagne 2 rue de l école 51150 Bisseuil Aÿ-Champagne 51150 Bisseuil Marne Grand Est
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