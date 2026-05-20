AGENDA · Aÿ-Champagne
Jeux, histoires et goûter en famille, Bibliothèque municipale de Bisseuil Ay-Champagne, Aÿ-Champagne
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Bisseuil Ay-Champagne · Aÿ-Champagne
Informations pratiques
Jeux, histoires et goûter en famille Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque municipale de Bisseuil Ay-Champagne Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Après-midi jeux , lecture d’un conte à 17h suivi d’un gouter.
Bibliothèque municipale de Bisseuil Ay-Champagne 2 rue de l école 51150 Bisseuil Aÿ-Champagne 51150 Bisseuil Marne Grand Est
Biblis en folie 2026
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