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AGENDA · Saint-Paul-Trois-Châteaux

Jeux m’amuse Saint-Paul-Trois-Châteaux

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Paul-Trois-Châteaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
16 Rue Notre Dame
Ville
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
Département
Drôme
Tarif

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Jeux m’amuse

16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Venez découvrir une sélection de jeux de société !
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16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80  mediatheque@mairie-sp3c.fr

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L’événement Jeux m’amuse Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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