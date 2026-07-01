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Jeux médiévaux, Abbaye aux Dames, Caen

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye aux Dames · Caen

Jeux médiévaux, Abbaye aux Dames, Caen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye aux Dames
Adresse
Place Reine Mathilde, 14000 Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados

Jeux médiévaux 19 et 20 septembre Abbaye aux Dames Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et vous propose de découvrir les jeux du Moyen-Age durant les Journées du patrimoine.

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie
La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et vous propose de découvrir les jeux du Moyen-Age durant les Journées du patrimoine.

©Aisling-1198

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