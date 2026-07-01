AGENDA · Caen
Jeux médiévaux, Abbaye aux Dames, Caen
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye aux Dames · Caen
Informations pratiques
Jeux médiévaux 19 et 20 septembre Abbaye aux Dames Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et vous propose de découvrir les jeux du Moyen-Age durant les Journées du patrimoine.
Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie
La compagnie Aisling 1198 s’installe à l’Abbaye aux Dames et vous propose de découvrir les jeux du Moyen-Age durant les Journées du patrimoine.
©Aisling-1198
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