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Jeux vidéo Médiathèque Françoise Sagan Paris

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris

Jeux vidéo Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Françoise Sagan
Adresse
8 rue Léon Schwartzenberg
Ville
75010 Paris
Département
Paris

Venez découvrir et tester une sélection de jeux vidéo sur consoles playstation, switch ou sur tablettes, seul.e.s, entre amis ou en famille.

Informations pratiques

Une fois par mois le samedi de 15h30 à 17h30 au 2ème étage de la médiathèque

Sur inscription

À vos manettes ! Venez jouer avec d’autres participants à la médiathèque !
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 24 octobre 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 21 novembre 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 12 décembre 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Tout public. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:30:00+02:00
fin : 2026-12-12T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00;2026-10-24T15:30:00+02:00_2026-10-24T17:30:00+02:00;2026-11-21T15:30:00+02:00_2026-11-21T17:30:00+02:00;2026-12-12T15:30:00+02:00_2026-12-12T17:30:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan


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