Jeux vidéo Médiathèque Françoise Sagan Paris
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris
Informations pratiques
Venez découvrir et tester une sélection de jeux vidéo sur consoles playstation, switch ou sur tablettes, seul.e.s, entre amis ou en famille.
Informations pratiques
Une fois par mois le samedi de 15h30 à 17h30 au 2ème étage de la médiathèque
Sur inscription
À vos manettes ! Venez jouer avec d’autres participants à la médiathèque !
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 24 octobre 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 21 novembre 2026
de 15h30 à 17h30
Le samedi 12 décembre 2026
de 15h30 à 17h30
gratuit Tout public. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:30:00+02:00
fin : 2026-12-12T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00;2026-10-24T15:30:00+02:00_2026-10-24T17:30:00+02:00;2026-11-21T15:30:00+02:00_2026-11-21T17:30:00+02:00;2026-12-12T15:30:00+02:00_2026-12-12T17:30:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
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