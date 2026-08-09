Jimi Rebel Show FIAP Paris Paris

Informations pratiques

Le FIAP Paris vous donne rendez-vous le 25 septembre à 20h30 pour le Jimi Rebel Show, un spectacle immersif qui mêle musique live, performance scénique et interaction avec le public. Porté par une énergie brute et une mise en scène soignée, nous vous proposons un voyage au cœur de la musique, où chaque représentation devient une expérience vivante et intense.

Pensé pour les festivals, salles de spectacle et événements culturels, le Jimi Rebel Show se distingue par sa puissance musicale, son authenticité et sa capacité à créer une véritable connexion avec le public. Plus qu’un concert, c’est un show fédérateur, accessible à tous, qui célèbre l’énergie de la scène et le plaisir du live !

Les artistes présents pour cette soirée :

@sach.___

@ilan.abu_baker

@alzzybucciarati

@anamuusic

@missizme

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Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?

Le FIAP donne vie à vos idées !

Plongez dans un spectacle immersif mêlant musique live, performance scénique et interaction avec le public.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h30 à 22h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T20:30:00+02:00_2026-09-25T22:00:00+02:00

FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr



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