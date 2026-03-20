Jimmy Carr en tournée à la Salle Pleyel le 07/11/2026 Salle Pleyel Paris

Connu pour son rire saccadé et son flegme imperturbable, Jimmy Carr est une figure de proue de l’humour britannique. Avec « Laughs Funny », il revient à ce qu’il fait de mieux : des blagues courtes, percutantes, et souvent à la limite du politiquement correct. Ce spectacle est une célébration de l’humour sous toutes ses formes, conçu pour ceux qui aiment rire de tout, sans tabou.

Une expérience authentique en V.O.

Avis aux puristes et à la communauté anglophone de Paris : le spectacle sera intégralement interprété en anglais, sans aucun sous-titrage ni traduction. C’est l’occasion rare de découvrir le stand-up tel qu’il est pratiqué à Londres ou New York, avec toute la subtilité et la rapidité du débit légendaire de Jimmy Carr. Une excellente maîtrise de la langue de Shakespeare est donc indispensable pour ne manquer aucune chute.

Spectacle en anglais

L’un des humoristes les plus prolifiques et les plus singuliers de la scène mondiale, Jimmy Carr, annonce son grand retour dans la capitale française. Dans le cadre de sa nouvelle tournée internationale intitulée « Laughs Funny », le maître incontesté du one-liner se produira sur la scène prestigieuse de la Salle Pleyel le 07/11/2026.

Le samedi 07 novembre 2026

de 20h00 à 22h00

payant

à partir de 46,5 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-07T21:00:00+01:00

fin : 2026-11-07T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-07T20:00:00+02:00_2026-11-07T22:00:00+02:00

Salle Pleyel 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.gdp.fr/fr/catalogue/jimmy-carr-paris-2026-11-07



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