Joan Minor Quartet Le Melville Paris
mardi 15 septembre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Joan Minor, américaine vivant à Paris, est accompagné de 3 musiciens français – Christian Duperray à la basse électrique et contrebasse, Étienne Brachet à la batterie et Michael Dravigny aux claviers – et depuis plus 10 ans, ce quartet de jazz/ soul/blues joue régulièrement en France, ainsi qu’aux Etats Unis et en Afrique.
Le Joan Minor Quartet conjugue le style américain de Joan avec le talent d’un groupe de français. Grâce à un répertoire aux multiples facettes, ils ont suscité l’enthousiasme de leur public en Europe comme en Afrique, mais aussi à New York !
Basée à Paris, Joan, c’est l’authenticité du jazz américain mélangée à la French Touch de ses 3 musiciens français, un son pur, une musique « #nofilter » et une communion chaleureuse entre une artiste et son public. Elle se produit régulièrement dans sa deuxième maison – Las Vegas, et tourne régulièrement pour le Département d’État américain en Afrique.
Joan interprète toute la gamme du jazz, de la soul et du blues, dans son style énergétique et émotionnel inimitable : un son brut et non filtré unique.
Joan Minor : chant
Christian Duperray : contrebasse
David Pouradier Duteil : Batterie
Michael Dravigny : piano
Joan Minor, star du jazz à Paris, duette avec trois talentueux musiciens français. Entre jazz, soul et blues, leur quartet enchante l’Afrique, New York et au-delà avec une vibe authentique !
Le mardi 15 septembre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-15T23:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-15T20:30:00+02:00_2026-09-15T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6023
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