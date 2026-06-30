Joan Minor Quartet Le Melville Paris

Informations pratiques

Joan Minor, américaine vivant à Paris, est accompagné de 3 musiciens français – Christian Duperray à la basse électrique et contrebasse, Étienne Brachet à la batterie et Michael Dravigny aux claviers – et depuis plus 10 ans, ce quartet de jazz/ soul/blues joue régulièrement en France, ainsi qu’aux Etats Unis et en Afrique.

Le Joan Minor Quartet conjugue le style américain de Joan avec le talent d’un groupe de français. Grâce à un répertoire aux multiples facettes, ils ont suscité l’enthousiasme de leur public en Europe comme en Afrique, mais aussi à New York !

Basée à Paris, Joan, c’est l’authenticité du jazz américain mélangée à la French Touch de ses 3 musiciens français, un son pur, une musique « #nofilter » et une communion chaleureuse entre une artiste et son public. Elle se produit régulièrement dans sa deuxième maison – Las Vegas, et tourne régulièrement pour le Département d’État américain en Afrique.

Joan interprète toute la gamme du jazz, de la soul et du blues, dans son style énergétique et émotionnel inimitable : un son brut et non filtré unique.

Joan Minor : chant

Christian Duperray : contrebasse

David Pouradier Duteil : Batterie

Michael Dravigny : piano

Joan Minor, star du jazz à Paris, duette avec trois talentueux musiciens français. Entre jazz, soul et blues, leur quartet enchante l’Afrique, New York et au-delà avec une vibe authentique !

Le mardi 15 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-15T20:30:00+02:00_2026-09-15T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6023



Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

