Joé Dwèt Filé à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris vendredi 19 juin 2026.

Résumé :

APRÈS LE TRIOMPHE DE « 4 KAMPÉ », JOÉ DWÈT FILÉ CONFIRME SON ASCENSION AVEC « HATELOVE », UN PROJET PUISSANT OÙ ÉMOTIONS BRUTES ET IDENTITÉ MUSICALE AFFIRMÉE REDÉFINISSENT SON UNIVERS ARTISTIQUE

Après avoir fait un retour fracassant avec « 4 KAMPÉ », certifié single de diamant et cumulant plus de 120M de streams, Joé Dwèt Filé confirme qu’il est aujourd’hui une figure incontournable de la scène urbaine francophone. Ce succès n’était pas un simple come-back, mais bien une déclaration d’intention : Joé est prêt à passer à un autre niveau.

Avec son nouveau projet « HATELOVE », l’artiste franchit un cap décisif. Plus qu’un album, c’est une œuvre introspective et audacieuse, où se rencontrent émotions brutes et maîtrise artistique. Porté par un savant mélange de R&B, de pop urbaine et de kompa : signature musicale qui fait sa force, Joé propose ici une identité sonore encore plus affirmée, à la fois moderne et enracinée dans ses influences.

Ce projet marque une évolution claire : une écriture plus profonde, des thèmes plus universels : amour, désillusions, dualité et une direction artistique plus ambitieuse. Là où il séduisait déjà, il touche désormais avec justesse et maturité.

Entouré de featurings soigneusement choisis : KLN, Shenseea, SDM et Rich The Kid. Mêlant talents confirmés et nouvelles voix de la scène actuelle, « HATELOVE » s’annonce comme un projet fédérateur et puissant. Chaque collaboration vient enrichir l’univers de Joé sans jamais le diluer, renforçant l’impact global du projet. Avec « HATELOVE », Joé Dwèt Filé ne se contente pas de confirmer son statut : il redéfinit son positionnement. Tout laisse à penser qu’il s’agit là de son projet le plus abouti et potentiellement le plus marquant de sa carrière.

Featuring KLN, Shenseea, SDM, Rich The Kid

Après avoir fait un retour fracassant sur la scène urbaine francophone, Joé Dwèt Filé vient « Kampé » à la Fnac Forum des Halles ! À l’occasion de la sortie de son nouvel album « HATELOVE », l’artiste sera présent lors d’une séance de dédicaces à la Fnac Forum des Halles le 19 juin à partir de 20h. Le magasin sera exceptionnellement privatisé pour offrir une expérience exclusive aux participants !

Le vendredi 19 juin 2026

de 20h00 à 23h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Éclaireur Fnac.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T23:00:00+02:00

Fnac Forum des Halles 1-7, rue Pierre Lescot 75001 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp71131-joe-dwet-file-a-la-fnac-forum-des-halles-sur-inscription/



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