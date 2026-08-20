John Coltrane, Médiathèque Gérard-Billy, Lagny-sur-Marne

Informations pratiques

John Coltrane Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Gérard-Billy Seine-et-Marne

Public ado-adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

John Coltrane est une figure majeure du jazz mais reste assez mystérieux et principalement adulé par des musiciens ou connaisseurs, de David Bowie à Steve Reich en passant par Thom Yorke de Radiohead. Comment parler de sa musique, qui contient des dimensions politiques et mystiques, tout en prolongeant l’héritage virtuose du be-bop et de Charlie Parker ? Ce géant de la musique, dont l’impact ne faiblit pas, avait les pieds dans la tradition et l’esprit tourné vers les nouveaux horizons qu’ont ouvert les mouvements contestataires et sociaux des années 60 ainsi que les pratiques spirituelles venues d’Asie. En retraçant ses rencontres marquantes (Thelonious Monk, Miles Davis) et ses albums fondateurs (Giant Steps, My Favorite, Things, A Love Supreme), nous tenterons de comprendre ce qui constitue le génie de John Coltrane.

Par Quentin Sirjacq, professeur au conservatoire de Marne et Gondoire

Médiathèque Gérard-Billy 10 allée vieille et gentil 77400 Lagny Lagny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0160076240 [{« type »: « phone », « value »: « 0160076240 »}]

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