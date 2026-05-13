John Coltrane Tribute / Tom Peyron Quartet JASS CLUB PARIS Paris

John Coltrane, saxophoniste emblématique des années 1950/1960 qui a profondément marqué son temps et influencé un grand nombre d’artistes au cours de l’histoire jusqu’à aujourd’hui.

Entre envolées lyriques, improvisations audacieuses et moments de pures introspections, ces quatre musiciens, habitués de la scène parisienne, revisitent les grandes œuvres du maître avec respect et créativité.

Pierre Carbonneaux / saxophone

Simon Chivallon / piano

Slim Chikhaoui / contrebasse

Tom Peyron / batterie

Plongez dans l’univers intense et spirituel de John Coltrane, saxophoniste emblématique des années 1950/60 !

Le jeudi 09 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-10T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T21:30:00+02:00_2026-07-09T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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