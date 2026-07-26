JON ONABOWU QUARTET Le Baiser Salé Paris
dimanche 20 septembre 2026 · Le Baiser Salé · Paris
Informations pratiques
Porté par une énergie où se croisent jazz contemporain, hip-hop, gospel et fusion, le batteur et compositeur britanno-nigérian Jon Onabowu s’est imposé comme l’une des voix singulières de la nouvelle scène londonienne. Fondateur des soirées Cosmic Fusion au Ronnie Scott’s de Londres et collaborateur d’artistes tels que Theo Croker, Venna ou le Balimaya Project, il développe une musique guidée par le groove, l’écoute collective et l’improvisation en mouvement. À ses côtés, Swaéli Mbappé à la basse, Toto Gil aux claviers et INSXGHT aux claviers donnent corps à ce quartet aux horizons multiples, où rythmes profonds, textures électroniques et élans improvisés se répondent dans une même pulsation.
Jon Onabowu, étoile montante de la scène londonienne, entraîne son quartet dans un voyage entre jazz, hip-hop, gospel et fusion, où groove, improvisation et énergie ne font qu’un.
Le samedi 19 septembre 2026
de 21h00 à 22h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
payant Tarif Web : 28 EUR
Tarif sur place : 33 EUR
Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T00:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T19:00:00+02:00_2026-09-19T20:30:00+02:00;2026-09-19T21:00:00+02:00_2026-09-19T22:30:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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