Jorge Vistel ‘Cuban SongBook’ JASS CLUB PARIS Paris
samedi 12 septembre 2026 · JASS CLUB PARIS · Paris
Informations pratiques
Une plongée à la croisée de la musique cubaine et du jazz, c’est la proposition du trompettiste Jorge Vistel. Ce soir, il nous présente ‘Cuban SongBook’, un projet où il revisite des morceaux emblématiques de l’île comme Chan Chan ou Tres Palabras à travers de nouveaux arrangements.
Une soirée où le trompettiste laisse une grande part à l’improvisation pour nous faire redécouvrir l’âme de ces oeuvres originales.
Jorge Vistel / trompette
Leonardo Montana / piano
Etienne Renard / contrebasse
Guilhem Flouzat / batterie
Jorge Vistel présente ‘Cuban SongBook’, un projet où il revisite des morceaux emblématiques de l’île comme Chan Chan ou Tres Palabras
Le samedi 12 septembre 2026
de 19h30 à 20h30
payant Prévente : 10 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T22:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T19:30:00+02:00_2026-09-12T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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